Folge 31: Stars & Talente by Leona König
23 Min.Folge vom 07.03.2026
Anstelle einer aktuellen Finalistin kehrte in der Sendung die frühere "Goldene Note"-Gewinnerin Soley Blümel zurück. Seit ihrem Sieg 2017 hatte sie zahlreiche internationale Engagements und Projekte absolviert. Sie traf auf Jazz Gitti, die zuvor über ihren künstlerischen Werdegang sprach, sowie über ihre anhaltende Bühnenfreude. Zum Abschluss musizierten beide gemeinsam. Bildquelle: ORF/Stars&Talente Media GmbH
