Stars & Talente by Leona KönigJetzt kostenlos streamen
Stars & Talente by Leona König
Folge 34: Stars & Talente by Leona König
23 Min.Folge vom 28.03.2026
In "Stars und Talente" zeigt Leona König die jungen Ausnahmetalente des Wettbewerbs "Die Goldene Note" – begleitet von prominenten Vorbildern aus verschiedenen Genres. In dieser Folge stehen Maddalena del Gobo und Eloisa Aubert im Mittelpunkt: Ihre Proben, persönlichen Einblicke und Interviews machen die Leidenschaft, das Können und die Träume der beiden Nachwuchskünstler hautnah erlebbar. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
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