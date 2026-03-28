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Stars & Talente by Leona König

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ORF2Staffel 1Folge 34vom 28.03.2026
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Stars & Talente by Leona König

Folge 34: Stars & Talente by Leona König

23 Min.Folge vom 28.03.2026

In "Stars und Talente" zeigt Leona König die jungen Ausnahmetalente des Wettbewerbs "Die Goldene Note" – begleitet von prominenten Vorbildern aus verschiedenen Genres. In dieser Folge stehen Maddalena del Gobo und Eloisa Aubert im Mittelpunkt: Ihre Proben, persönlichen Einblicke und Interviews machen die Leidenschaft, das Können und die Träume der beiden Nachwuchskünstler hautnah erlebbar. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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