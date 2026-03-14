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Stars & Talente by Leona König

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ORF2Staffel 1Folge 32vom 14.03.2026
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Folge 32: Stars & Talente by Leona König

24 Min.Folge vom 14.03.2026

In der ORF-Nachwuchsreihe "Stars & Talente" arrangiert Moderatorin Leona König eine besondere Begegnung: Der ukrainische Tenor Bogdan Volkov trifft auf die 17-jährige oberösterreichische Fagottistin Annalena Klem, Finalistin der "Goldenen Note". Gemeinsam musizieren sie, begleitet von Pianist David Kropfreiter, ebenfalls Finalist des Nachwuchspreises. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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