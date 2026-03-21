Stars & Talente by Leona KönigJetzt kostenlos streamen
Stars & Talente by Leona König
Folge 33: Stars & Talente by Leona König
24 Min.Folge vom 21.03.2026
Leona König präsentiert die jungen Talente des Wettbewerbs "Die Goldene Note" und ihre Interaktion mit etablierten Stars. In "Stars und Talente" werden die Hochbegabten bei Proben begleitet, private Einblicke in ihr Leben gewährt und Interviews geführt. Diesmal steht Andreas Ottensamer gemeinsam mit Talent Dylan Russell im Mittelpunkt. Bidlquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
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