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Stars & Talente by Leona König

Stars & Talente by Leona König

ORF2Staffel 1Folge 33vom 21.03.2026
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Stars & Talente by Leona König

Folge 33: Stars & Talente by Leona König

24 Min.Folge vom 21.03.2026

Leona König präsentiert die jungen Talente des Wettbewerbs "Die Goldene Note" und ihre Interaktion mit etablierten Stars. In "Stars und Talente" werden die Hochbegabten bei Proben begleitet, private Einblicke in ihr Leben gewährt und Interviews geführt. Diesmal steht Andreas Ottensamer gemeinsam mit Talent Dylan Russell im Mittelpunkt. Bidlquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

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