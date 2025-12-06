Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 27vom 06.12.2025
23 Min.Folge vom 06.12.2025

In dieser Folge ließ Moderatorin Leona König, ihres Zeichens auch Ideengeberin der Sendung und Begründerin des Musikförderpreises „Goldene Note“, die junge spanische Sopranistin Serena Sáenz und den Wiener Nachwuchspianisten David Kropfreiter aufeinandertreffen. Diese besondere Begegnung in der inspirierenden Atmosphäre einer historischen Villa gipfelte auch diesmal in einem glanzvollen künstlerischen Auftritt von Star und Talent. Dabei geben Sáenz, die im Vorjahr an der Seite von Elīna Garanča und Piotr Beczała den Opernball eröffnete sowie heuer u. a. in der neuen „Zauberflöte“-Inszenierung der Wiener Staatsoper die Königin der Nacht sang, und der diesjährige „Goldene Note“-Finalist gemeinsam die Arie „Ah, je veux vivre“ („Ach, ich will leben“) aus Charles Gounods Oper „Roméo et Juliette“ zum Besten. Davor jedoch traf König die beiden getrennt zum Gespräch über ihre bisherigen Erfahrungen, ihre Interessen, Ziele und Träume. Bildquelle: ORF

