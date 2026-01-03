Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 30vom 03.01.2026
23 Min.Folge vom 03.01.2026

In dieser Folge von "Stars & Talente by Leona König“ bringt Moderatorin und Ideengeberin Leona König die junge Harfenistin Aryana Devine mit der Ersten Solotänzerin des Wiener Staatsballetts Ketevan Papava zusammen. Die mittlerweile Elfjährige gewann heuer die „Goldene Note“ in der Kategorie Tasten- und Zupfinstrumente, während Papava zu den herausragendsten Tänzerinnen der Kompanie zählt und beim ORF-Neujahrskonzertballett zu sehen war. Bei ihrer kreativen Begegnung studieren Star und Talent gemeinsam einen eleganten Auftritt ein, der Grazie und Virtuosität verbindet. Vorab kommen Leona König, Ketevan Papava und Aryana Devine in persönlichen Gesprächen zu Wort, wobei Aryana beim Skydiven einen Adrenalinkick erlebt. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling

