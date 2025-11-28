Stockinger (1/14): Salzburger KugelnJetzt kostenlos streamen
Stockinger
Folge 1: Stockinger (1/14): Salzburger Kugeln
88 Min.Folge vom 28.11.2025
Es ist Festspielzeit als Ernst Stockinger seinen neuen Posten als Bezirksinspektor antritt. Bei einer "Jedermann"-Aufführung kommt es zu einem spektakulären Mord an dem Schokoladefabrikanten Fehling. Durch Stockis ungewöhnliche Ermittlungsmethoden und mit Hilfe seiner Kollegin Antonella Simoni kommt er dem Täter auf die Spur. Besetzung: Karl Markovics (Ernst Stockinger) Anja Schiller (Karin Stockinger) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Buch: Friedemann Schulz Regie: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/Taurus
