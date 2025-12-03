Stockinger (8/14): Spuren in den TodJetzt kostenlos streamen
Einmal im Jahr verbringen vier Freunde ihren Urlaub in den Bergen. Doch diesmal endet die Abfahrt ausgerechnet für den besten Skifahrer der Gruppe tödlich. Stockinger glaubt nicht an einen Unfall und als er bei seinen Ermittlungen tiefer in die absonderliche Freundschaft der Vier vordringt, entdeckt er immer mehr Widersprüchlichkeiten. Besetzung: Karl Markovics (Ernst Stockinger) Anja Schiller (Karin Stockinger) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Harald Krassnitzer (Franz Roggosch) Michael Brandner (Herbert Maschen) Harald Posch (Hans Selden) Kurt Weinzierl (Rezeptionist) Claudia Kment (Inge) Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/Taurus
