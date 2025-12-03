Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stockinger

Stockinger (8/14): Spuren in den Tod

ORF IIIStaffel 1Folge 8vom 03.12.2025
Stockinger (8/14): Spuren in den Tod

Stockinger (8/14): Spuren in den TodJetzt kostenlos streamen

Stockinger

Folge 8: Stockinger (8/14): Spuren in den Tod

49 Min.Folge vom 03.12.2025

Einmal im Jahr verbringen vier Freunde ihren Urlaub in den Bergen. Doch diesmal endet die Abfahrt ausgerechnet für den besten Skifahrer der Gruppe tödlich. Stockinger glaubt nicht an einen Unfall und als er bei seinen Ermittlungen tiefer in die absonderliche Freundschaft der Vier vordringt, entdeckt er immer mehr Widersprüchlichkeiten. Besetzung: Karl Markovics (Ernst Stockinger) Anja Schiller (Karin Stockinger) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Harald Krassnitzer (Franz Roggosch) Michael Brandner (Herbert Maschen) Harald Posch (Hans Selden) Kurt Weinzierl (Rezeptionist) Claudia Kment (Inge) Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/Taurus

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stockinger
ORF III
Stockinger

Stockinger

Alle 1 Staffeln und Folgen