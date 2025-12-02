Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stockinger

Stockinger (6/14): Der Tote im Narzissenfeld

ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 02.12.2025
Stockinger (6/14): Der Tote im Narzissenfeld

Stockinger (6/14): Der Tote im NarzissenfeldJetzt kostenlos streamen

Stockinger

Folge 6: Stockinger (6/14): Der Tote im Narzissenfeld

49 Min.Folge vom 02.12.2025

Mitten in einem Narzissenfeld wird der Bauer Grasmuck erschlagen aufgefunden. Bei seinen Ermittlungen stößt Stockinger auf die benachbarte Familie Triftschwabel, die seit Jahrzehnten mit den Grasmucks verfeindet ist. Alle Indizien weisen darauf hin, dass der alte Triftschwabel den Mord begangen hat. In letzter Minute kann Stockinger eine Katastrophe verhindern. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Vitus Zeplichal (Herr Grasmuck) Gundula Rapsch (Frau Grasmuck) Marlon Rosenthal (Herr Triftschwabel) Pia Podgronik (Frau Triftschwabel) Romuald Pekny (Pfarrer) Herb Andress (Original) Regie: Dagmar Damek Bildquelle: ORF/Taurus

