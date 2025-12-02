Stockinger (6/14): Der Tote im NarzissenfeldJetzt kostenlos streamen
Stockinger
Folge 6: Stockinger (6/14): Der Tote im Narzissenfeld
Mitten in einem Narzissenfeld wird der Bauer Grasmuck erschlagen aufgefunden. Bei seinen Ermittlungen stößt Stockinger auf die benachbarte Familie Triftschwabel, die seit Jahrzehnten mit den Grasmucks verfeindet ist. Alle Indizien weisen darauf hin, dass der alte Triftschwabel den Mord begangen hat. In letzter Minute kann Stockinger eine Katastrophe verhindern. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Vitus Zeplichal (Herr Grasmuck) Gundula Rapsch (Frau Grasmuck) Marlon Rosenthal (Herr Triftschwabel) Pia Podgronik (Frau Triftschwabel) Romuald Pekny (Pfarrer) Herb Andress (Original) Regie: Dagmar Damek Bildquelle: ORF/Taurus
