ORF IIIStaffel 1Folge 9vom 03.12.2025
Stockinger und seine Frau Karin sind auf Winterurlaub in Saalbach. Doch schon am ersten Tag entdeckt Stockinger die Leiche von Rupert Legerer, einem reichen Geschäftsmann aus der Gegend. Die Ermittlungen führen Stockinger zu dem Öko-Bauern Simon, der von Legerer um seinen Hof gebracht wurde. Dieser hat ein schwer nachprüfbares Alibi. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Sissy Höfferer (Frau Legerer) Michael Rastl (Herr Kronreif) Georg Friedrich (Franz Danner) Reinhard Simonischek (Simon) Georges Kern (Gerichtsmediziner) Regie: Wolfgang Dickmann Bildquelle: ORF/Taurus

