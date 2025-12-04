Stockinger (10/14): Stille WasserJetzt kostenlos streamen
Stockinger
Folge 10: Stockinger (10/14): Stille Wasser
Der Sohn eines wohlhabenden Sägewerksbesitzers, Peter Schnablegger, wird ermordet. Als Stockinger den Hauptverdächtigen Zötsch vernehmen will, ergreift dieser die Flucht. Beim Versuch, belastendes Material zu vernichten, wird Zötsch festgenommen. Obwohl der Fall damit gelöst scheint, zweifelt Stockinger an seiner Schuld. In letzter Minute gelingt es ihm, einen weiteren Mord zu verhindern und die tatsächlichen Hintergründe aufzudecken. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Mijou Kovacs (Herta Schnablegger) Simon Verhoeven (Hubert) Heinrich Schweiger (Dorfrichter) Klaus Ofczarek (Peter Schnablegger) Werner Brix (Karl Zötsch) Georges Kern (Gerichtsmediziner) Buch: Alfred Paul Schmidt Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/Taurus
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick