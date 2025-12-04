Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stockinger (10/14): Stille Wasser

Staffel 1Folge 10vom 04.12.2025
46 Min.Folge vom 04.12.2025

Der Sohn eines wohlhabenden Sägewerksbesitzers, Peter Schnablegger, wird ermordet. Als Stockinger den Hauptverdächtigen Zötsch vernehmen will, ergreift dieser die Flucht. Beim Versuch, belastendes Material zu vernichten, wird Zötsch festgenommen. Obwohl der Fall damit gelöst scheint, zweifelt Stockinger an seiner Schuld. In letzter Minute gelingt es ihm, einen weiteren Mord zu verhindern und die tatsächlichen Hintergründe aufzudecken. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Mijou Kovacs (Herta Schnablegger) Simon Verhoeven (Hubert) Heinrich Schweiger (Dorfrichter) Klaus Ofczarek (Peter Schnablegger) Werner Brix (Karl Zötsch) Georges Kern (Gerichtsmediziner) Buch: Alfred Paul Schmidt Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/Taurus

