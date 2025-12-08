Stockinger: Grau'n an der TraunJetzt kostenlos streamen
Stockinger
Folge 13: Stockinger: Grau'n an der Traun
Als Maria Wedam überfallen wird, kommt ihr der Spaziergänger Dr. Lendl zu Hilfe. Wenig später wird Lendl erstochen aufgefunden. Als auch die Witwe Lendl stirbt, kommt Stockinger bei seinen Ermittlungen im Haus der Lendls dem Täter auf die Spur. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Huub Stapel (Dr. Van Voorst) Wilfried Hochholdinger (Michael Buchwälder) Zuzana Kocuriková (Gräfin Patricia Caccese) Julia Gschnitzer (toilettenfrau) Georges Kern (Gerichtsmediziner) Regie: Peter Welz Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Bildquelle: ORF/Taurus
