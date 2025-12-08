Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stockinger

Stockinger: Grau'n an der Traun

ORF IIIStaffel 1Folge 13vom 08.12.2025
Stockinger: Grau'n an der Traun

Stockinger: Grau'n an der TraunJetzt kostenlos streamen

Stockinger

Folge 13: Stockinger: Grau'n an der Traun

48 Min.Folge vom 08.12.2025

Als Maria Wedam überfallen wird, kommt ihr der Spaziergänger Dr. Lendl zu Hilfe. Wenig später wird Lendl erstochen aufgefunden. Als auch die Witwe Lendl stirbt, kommt Stockinger bei seinen Ermittlungen im Haus der Lendls dem Täter auf die Spur. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Huub Stapel (Dr. Van Voorst) Wilfried Hochholdinger (Michael Buchwälder) Zuzana Kocuriková (Gräfin Patricia Caccese) Julia Gschnitzer (toilettenfrau) Georges Kern (Gerichtsmediziner) Regie: Peter Welz Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Bildquelle: ORF/Taurus

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stockinger
ORF III
Stockinger

Stockinger

Alle 1 Staffeln und Folgen