Stockinger (4/14): UnschuldslämmerJetzt kostenlos streamen
Stockinger
Folge 4: Stockinger (4/14): Unschuldslämmer
Am Ufer eines Baches wird die Leiche von Gräfin van Voorst gefunden. Stockingers Ermittlungen bringen immer mysteriösere Vorgänge aus dem Leben des Grafenpaares zu Tage. Im Schloss des Grafen wird alles für die endgültige Abreise vorbereitet, als ein grausiger Fund gemacht wird. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Huub Stapel (Dr. Van Voorst) Wilfried Hochholdinger (Michael Buchwälder) Zuzana Kocuriková (Gräfin Patricia Caccese) Julia Gschnitzer (toilettenfrau) Georges Kern (Gerichtsmediziner) Regie: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/Taurus
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick