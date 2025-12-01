Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stockinger (4/14): Unschuldslämmer

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 01.12.2025
50 Min.Folge vom 01.12.2025

Am Ufer eines Baches wird die Leiche von Gräfin van Voorst gefunden. Stockingers Ermittlungen bringen immer mysteriösere Vorgänge aus dem Leben des Grafenpaares zu Tage. Im Schloss des Grafen wird alles für die endgültige Abreise vorbereitet, als ein grausiger Fund gemacht wird. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Huub Stapel (Dr. Van Voorst) Wilfried Hochholdinger (Michael Buchwälder) Zuzana Kocuriková (Gräfin Patricia Caccese) Julia Gschnitzer (toilettenfrau) Georges Kern (Gerichtsmediziner) Regie: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/Taurus

