Folge 49: Stockinger: Lebende Schieß-Scheiben
Stockinger und Antonella ermitteln in Mariamoos, als der Tiefbauingenieur Faulhaber erschossen wird. Für die Tat kommen viele Ortsbewohner in Frage, denn Faulhaber baut eine Umfahrungsstraße. Besonders der Autowerkstattbesitzer Steirer würde dadurch viel Geld verlieren. Besetzung: Karl Markovics (Ernst Stockinger) Anja Schiller (Karin Stockinger) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Lisa Kreuzer (Frau Faulhaber) Dietrich Siegl (Steirer) Michaela Ehrenstein (Marianne) Siegfried Bresnik (Thomas Faulhaber) Karl Merkatz (Gendarm Schefel) Stefan Matousch (Herr Faulhaber) u.a. Buch: Friedemann Schulz Regie: Bodo Fürneisen Bildquelle: ORF/Taurus
