Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stockinger

Stockinger: Lebende Schieß-Scheiben

ORF IIIStaffel 1Folge 49vom 14.12.2025
Stockinger: Lebende Schieß-Scheiben

Stockinger: Lebende Schieß-ScheibenJetzt kostenlos streamen

Stockinger

Folge 49: Stockinger: Lebende Schieß-Scheiben

48 Min.Folge vom 14.12.2025

Stockinger und Antonella ermitteln in Mariamoos, als der Tiefbauingenieur Faulhaber erschossen wird. Für die Tat kommen viele Ortsbewohner in Frage, denn Faulhaber baut eine Umfahrungsstraße. Besonders der Autowerkstattbesitzer Steirer würde dadurch viel Geld verlieren. Besetzung: Karl Markovics (Ernst Stockinger) Anja Schiller (Karin Stockinger) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Lisa Kreuzer (Frau Faulhaber) Dietrich Siegl (Steirer) Michaela Ehrenstein (Marianne) Siegfried Bresnik (Thomas Faulhaber) Karl Merkatz (Gendarm Schefel) Stefan Matousch (Herr Faulhaber) u.a. Buch: Friedemann Schulz Regie: Bodo Fürneisen Bildquelle: ORF/Taurus

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stockinger
ORF III
Stockinger

Stockinger

Alle 1 Staffeln und Folgen