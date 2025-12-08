Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Großgrundbesitzer Schmidinger stürzt bei einem Ausflug mit seiner Tochter Amelie die Krimmler Wasserfälle hinunter. Amelie hat den Spaziergang gefilmt und so auch Aufnahmen des Unfalls gemacht. Als Stockinger die Aufzeichnungen überprüft, findet er Hinweise, die ihn an einem Unfall zweifeln lassen. Besetzung: Karl Markovics (Stockinger Ernst) Anja Schiller (Stockinger Karin) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Nikolaus Paryla (Hansi) Laura Knise (Amelie) Tobias Hoesl (Toni) Hans von Borsody (Herr Schmidinger) Klaus Händl (Schneckler) Regie: Dagmar Damek Drehbuch: Friedemann Schulz Bildquelle: ORF/Taurus

