Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stockinger

Stockinger (1/14): Salzburger Kugeln

ORF IIIStaffel 1Folge 36vom 28.11.2025
Stockinger (1/14): Salzburger Kugeln

Stockinger (1/14): Salzburger KugelnJetzt kostenlos streamen

Stockinger

Folge 36: Stockinger (1/14): Salzburger Kugeln

88 Min.Folge vom 28.11.2025

Es ist Festspielzeit als Ernst Stockinger seinen neuen Posten als Bezirksinspektor antritt. Bei einer "Jedermann"-Aufführung kommt es zu einem spektakulären Mord an dem Schokoladefabrikanten Fehling. Durch Stockis ungewöhnliche Ermittlungsmethoden und mit Hilfe seiner Kollegin Antonella Simoni kommt er dem Täter auf die Spur. Besetzung: Karl Markovics (Ernst Stockinger) Anja Schiller (Karin Stockinger) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Buch: Friedemann Schulz Regie: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/Taurus

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Stockinger
ORF III
Stockinger

Stockinger

Alle 1 Staffeln und Folgen