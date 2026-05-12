Sturm der Liebe: Teil 4592Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 438: Sturm der Liebe: Teil 4592
Durch ein Dessert, das ihm sein alter Freund Alexander in die Klinik mitbringt, erinnert sich Kilian an seinen ersten Tanz mit Fanny. Verstört beschließt er, mit Fanny zu sprechen, was Larissa sogleich in Panik versetzt. Aus Furcht, Kilian zu verlieren, täuscht sie Bauchschmerzen vor und sorgt sich um ihr ungeborenes Kind. Sophia schürt durch ein gezielt eingefädeltes Treffen mit Yannik erneut Christophs Eifersucht. Indessen steht Erik nach einer überraschenden Entdeckung vor einem Scherbenhaufen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Sven Wassner (Erik) Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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