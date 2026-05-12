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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4592

ORF2Staffel 1Folge 438vom 12.05.2026
Sturm der Liebe: Teil 4592

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Sturm der Liebe

Folge 438: Sturm der Liebe: Teil 4592

49 Min.Folge vom 12.05.2026

Durch ein Dessert, das ihm sein alter Freund Alexander in die Klinik mitbringt, erinnert sich Kilian an seinen ersten Tanz mit Fanny. Verstört beschließt er, mit Fanny zu sprechen, was Larissa sogleich in Panik versetzt. Aus Furcht, Kilian zu verlieren, täuscht sie Bauchschmerzen vor und sorgt sich um ihr ungeborenes Kind. Sophia schürt durch ein gezielt eingefädeltes Treffen mit Yannik erneut Christophs Eifersucht. Indessen steht Erik nach einer überraschenden Entdeckung vor einem Scherbenhaufen. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Sven Wassner (Erik) Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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