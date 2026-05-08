Sturm der Liebe: Teil 4590Jetzt kostenlos streamen
Sturm der Liebe
Folge 436: Sturm der Liebe: Teil 4590
50 Min.Folge vom 08.05.2026
Ein folgenschwerer Irrtum sorgt für Ärger: Yannik stimmt unbeabsichtigt der Verlegung seines Bruders zu – sehr zum Entsetzen von Fanny. Während Kilian klare Worte findet, erlebt Sophia nach einem Flirt mit Sternekoch Alexander Herrmann am Morgen eine überraschende Wendung. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Jo Weil (Yannik) Regie: Steffen Nowak, Felix Bärwald Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold
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