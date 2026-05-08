Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4590

ORF2Staffel 1Folge 436vom 08.05.2026
Sturm der Liebe: Teil 4590

Sturm der Liebe: Teil 4590Jetzt kostenlos streamen

Sturm der Liebe

Folge 436: Sturm der Liebe: Teil 4590

50 Min.Folge vom 08.05.2026

Ein folgenschwerer Irrtum sorgt für Ärger: Yannik stimmt unbeabsichtigt der Verlegung seines Bruders zu – sehr zum Entsetzen von Fanny. Während Kilian klare Worte findet, erlebt Sophia nach einem Flirt mit Sternekoch Alexander Herrmann am Morgen eine überraschende Wendung. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Jo Weil (Yannik) Regie: Steffen Nowak, Felix Bärwald Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Sturm der Liebe
ORF2
Sturm der Liebe

Sturm der Liebe

Alle 1 Staffeln und Folgen