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Sturm der Liebe

Sturm der Liebe: Teil 4593

ORF2Staffel 1Folge 439vom 13.05.2026
Sturm der Liebe: Teil 4593

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Sturm der Liebe

Folge 439: Sturm der Liebe: Teil 4593

50 Min.Folge vom 13.05.2026

Eine Welt bricht für Fanny zusammen, als Kilian sie aus Rücksicht auf Larissa bittet, ihn nicht länger zu besuchen. Dennoch möchte sie Kilian helfen, sein Erinnerungsvermögen wiederzuerlangen und schickt ihm ihre gemeinsame Rose ins Spital. Tatsächlich erinnert sich Kilian an dieses Symbol ihrer Liebe, aber er verknüpft es nicht mit Fanny. Auch der Tag von Hildegard und Alfons verläuft anders als gedacht. Eine Panne bringt die beiden in eine unerwartete Lage, die sich zu einem romantischen Abenteuer auswächst. Besetzung: Anthony Paul (Kilian) Johanna Graen (Fanny) Anna Karolin Berger (Larissa) Frederik Bott (Marlon) Sepp Schauer (Alfons) Bildquelle: ORF/ARD/Christof Arnold

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