Das Doktor-Ramona-Dankeschön

PULS 4Staffel 11Folge 1vom 28.11.2025
Folge 1: Das Doktor-Ramona-Dankeschön

20 Min.Folge vom 28.11.2025

Sheldon stellt Amy die Frage aller Fragen - und obwohl sie geradezu vor Freude platzt, lässt ein misslungenes Abendessen mit ihren Kollegen Zweifel bei ihr aufkommen, ob sie Sheldon wirklich heiraten soll. Derweil vertraut Bernadette Penny ein großes Geheimnis an, das ihr Leben komplett verändern soll ...

