PULS 4 Staffel 11 Folge 10 vom 02.12.2025
21 Min. Folge vom 02.12.2025

Raj hat ein Vorstallungsgespräch für eine Stelle im Planetarium versemmelt, die er wahnsinnig gerne bekommen hätte. Die Schuld dafür gibt er Howard, der mit seinen ständigen Frotzeleien Rajs Selbstwertgefühl torpediert. Daher zieht Raj Konsequenzen. Sheldon und Amy planen derweil ihre Hochzeit. Doch trotz mathematischer Herangehensweise bekommen sie sich wegen Kleinigkeiten in die Haare.

PULS 4
