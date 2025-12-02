Das Hochzeitsplanungs-SystemJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 10: Das Hochzeitsplanungs-System
21 Min.Folge vom 02.12.2025
Raj hat ein Vorstallungsgespräch für eine Stelle im Planetarium versemmelt, die er wahnsinnig gerne bekommen hätte. Die Schuld dafür gibt er Howard, der mit seinen ständigen Frotzeleien Rajs Selbstwertgefühl torpediert. Daher zieht Raj Konsequenzen. Sheldon und Amy planen derweil ihre Hochzeit. Doch trotz mathematischer Herangehensweise bekommen sie sich wegen Kleinigkeiten in die Haare.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen