The Big Bang Theory
Folge 19: Das Machtwechsel-Modell
20 Min.Folge vom 03.12.2025
Vor dem Wohnhaus der Clique steht neuerdings ein Food Truck, der leckere Sandwiches verkauft. Das irritiert Sheldon in vielfältiger Weise, weswegen er bei der Mietervereinigung Beschwerde einlegt. Der Truck verschwindet - sehr zum Ärger von Penny. Als sie herausbekommt, wer Präsident der Mietervereinigung ist, stehen die Zeichen auf Streit. Howard und Raj machen unterdessen eine Drohne flott, die sie gefunden haben - und die einer hübschen jungen Frau gehört.
The Big Bang Theory
