Die Geologen-Peinlichkeit

ATV 2Staffel 11Folge 7vom 31.01.2026
Folge 7: Die Geologen-Peinlichkeit

19 Min.Folge vom 31.01.2026

Bert bittet Sheldon um Hilfe bei einem Geologie-Projekt. Natürlich macht der Nerd mit - versucht aber, seine Beteiligung geheim zu halten. Schließlich ist Geologie keine richtige Wissenschaft. Raj bandelt unterdessen mit Bernadettes Kollegin Ruchie an. Sie will allerdings nur ein bisschen Spaß, und Raj kann so gar nicht verstehen, dass Ruchie nicht an die Magie der Liebe glaubt.

