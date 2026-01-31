Die Geologen-PeinlichkeitJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 7: Die Geologen-Peinlichkeit
19 Min.Folge vom 31.01.2026
Bert bittet Sheldon um Hilfe bei einem Geologie-Projekt. Natürlich macht der Nerd mit - versucht aber, seine Beteiligung geheim zu halten. Schließlich ist Geologie keine richtige Wissenschaft. Raj bandelt unterdessen mit Bernadettes Kollegin Ruchie an. Sie will allerdings nur ein bisschen Spaß, und Raj kann so gar nicht verstehen, dass Ruchie nicht an die Magie der Liebe glaubt.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen