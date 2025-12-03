Die Professor-Proton-PersonalieJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 15: Die Professor-Proton-Personalie
21 Min.Folge vom 03.12.2025
Sheldon ist fest entschlossen, Wil Wheatons Auftritt als neuer Professor Proton mies zu machen. Doch dann gefällt dem Nerd die Sendung ausgesprochen gut - bis Howard als Überraschungsgast auftaucht. Leonard arbeitet unterdessen an seinem Roman um einen Kriminalfälle lösenden Physiker. Als er das Manuskript Bernadette zu lesen gibt, entdeckt diese bei einer fiesen weiblichen Hauptfigur einige Parallelen zu Penny ...
