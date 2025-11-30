The Big Bang Theory
Folge 4: Die Führerschein-Frage
20 Min.Folge vom 30.11.2025
Howard und Sheldon spielen in der Wüste mit einer selbstgebauten Rakete, während Bernadette und Raj Vorbereitungen für Bernadettes und Howards zweites Baby treffen. Indes freundet sich Penny, ganz zum Missfallen von Leonard, immer mehr mit ihrer komplizierten Schwiegermutter an. Da lässt die Eifersucht von Amy nicht lange auf sich warten ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
