Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Führerschein-Frage

PULS 4Staffel 11Folge 4vom 30.11.2025
Die Führerschein-Frage

Die Führerschein-FrageJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 4: Die Führerschein-Frage

20 Min.Folge vom 30.11.2025

Howard und Sheldon spielen in der Wüste mit einer selbstgebauten Rakete, während Bernadette und Raj Vorbereitungen für Bernadettes und Howards zweites Baby treffen. Indes freundet sich Penny, ganz zum Missfallen von Leonard, immer mehr mit ihrer komplizierten Schwiegermutter an. Da lässt die Eifersucht von Amy nicht lange auf sich warten ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 6 Staffeln und Folgen