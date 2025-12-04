Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Der Waldmensch Wolcott

PULS 4Staffel 11Folge 20vom 04.12.2025
Der Waldmensch Wolcott

Der Waldmensch WolcottJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 20: Der Waldmensch Wolcott

21 Min.Folge vom 04.12.2025

Sheldon erhält eine Einladung von Dr. Robert Wolcott, einem verschrobenen Physiker, der alleine in einer Berghütte lebt. Er will sich mit dem Nerd über die Stringtheorie austauschen. Amy besteht darauf, dass Leonard Sheldon begleitet. Kurzerhand werden auch Raj und Howard zu dem Kurztrip verdonnert, denn die Mädels wollen ungestört Amys Junggesellinnenabschied feiern. Der verläuft allerdings völlig anders, als Amy es erwartet hätte.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 6 Staffeln und Folgen