The Big Bang Theory
Folge 20: Der Waldmensch Wolcott
21 Min.Folge vom 04.12.2025
Sheldon erhält eine Einladung von Dr. Robert Wolcott, einem verschrobenen Physiker, der alleine in einer Berghütte lebt. Er will sich mit dem Nerd über die Stringtheorie austauschen. Amy besteht darauf, dass Leonard Sheldon begleitet. Kurzerhand werden auch Raj und Howard zu dem Kurztrip verdonnert, denn die Mädels wollen ungestört Amys Junggesellinnenabschied feiern. Der verläuft allerdings völlig anders, als Amy es erwartet hätte.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen