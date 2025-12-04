The Big Bang Theory
Folge 21: Der Kometen-Klau
20 Min.Folge vom 04.12.2025
Als die Clique auf dem Dach mit Rajs Teleskop Merkur beobachten will, entdeckt Penny einen noch unbekannten Kometen. Zu ihrem großen Ärger reklamiert Raj den Himmelskörper für sich und will die ganzen Lorbeeren einstreichen. Das lässt sie nicht auf sich sitzen. Stuarts Comicladen erlebt unterdessen einen Boom, denn Neil Gaiman hat ihn gut bewertet. Das bringt allerlei Veränderungen mit sich, die Sheldon ganz und gar nicht gut findet.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen