Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Der Kometen-Klau

PULS 4Staffel 11Folge 21vom 04.12.2025
Der Kometen-Klau

Der Kometen-KlauJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 21: Der Kometen-Klau

20 Min.Folge vom 04.12.2025

Als die Clique auf dem Dach mit Rajs Teleskop Merkur beobachten will, entdeckt Penny einen noch unbekannten Kometen. Zu ihrem großen Ärger reklamiert Raj den Himmelskörper für sich und will die ganzen Lorbeeren einstreichen. Das lässt sie nicht auf sich sitzen. Stuarts Comicladen erlebt unterdessen einen Boom, denn Neil Gaiman hat ihn gut bewertet. Das bringt allerlei Veränderungen mit sich, die Sheldon ganz und gar nicht gut findet.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 6 Staffeln und Folgen