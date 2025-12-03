Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die Bill-Gates-Begegnung

PULS 4Staffel 11Folge 18vom 03.12.2025
Folge 18: Die Bill-Gates-Begegnung

20 Min.Folge vom 03.12.2025

Penny wird im Rahmen ihres Jobs Bill Gates treffen. Während Sheldon die Ankündigung für einen Aprilscherz hält, sind die anderen Jungs ganz aufgeregt: Sie wollen den berühmten Unternehmer ebenfalls unbedingt kennenlernen, weshalb sie in seinem Hotel auf ihn warten. Ein Fehler - zumindest für Leonard. Amy versucht unterdessen, etwas mit Bernadette zu unternehmen, ohne jedes kleinste Detail über ihre Kinder zu erfahren. Gar nicht so leicht ...

