The Big Bang Theory
Folge 18: Die Bill-Gates-Begegnung
20 Min.Folge vom 03.12.2025
Penny wird im Rahmen ihres Jobs Bill Gates treffen. Während Sheldon die Ankündigung für einen Aprilscherz hält, sind die anderen Jungs ganz aufgeregt: Sie wollen den berühmten Unternehmer ebenfalls unbedingt kennenlernen, weshalb sie in seinem Hotel auf ihn warten. Ein Fehler - zumindest für Leonard. Amy versucht unterdessen, etwas mit Bernadette zu unternehmen, ohne jedes kleinste Detail über ihre Kinder zu erfahren. Gar nicht so leicht ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen