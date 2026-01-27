Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 11Folge 13vom 27.01.2026
21 Min.Folge vom 27.01.2026

Dass all seine Freunde gerade an tollen Projekten arbeiten, frustriert Sheldon - schließlich hat er gerade keine interessante Aufgabe. Also ermutigt ihn Amy, in sich zu gehen und ein neues Betätigungsfeld zu finden. Allerdings gelingt das nicht so richtig. Unterdessen proben Howard und Raj für ihren ersten Gig mit der Band, doch Howard muss feststellen, dass er Familie und Musik nicht unter einen Hut bringt.

