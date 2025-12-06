Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV 2Staffel 8Folge 21vom 28.01.2026
Folge 21: Wir sind alle Chef

18 Min.Folge vom 28.01.2026

Raj soll für die NASA eine Methode entwickeln, um mit Aliens in Kontakt zu treten. Da Howard und Sheldon ihm ihre Ideen aufzwingen wollen, sucht er sich Leonard als Projektpartner aus. Allerdings merken die beiden schnell, dass sie ohne einen Leitwolf nicht vorankommen ... Penny hat die Chance auf ein Casting für einen neuen Film und ist sich zunächst nicht sicher, ob sie teilnehmen soll. Als sie auf das Vorsprechen wartet, wird ihr klar, warum sie lieber Pharmareferentin ist ...

