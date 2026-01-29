The Big Bang Theory
Folge 23: Mütter in Aufruhr
18 Min.Folge vom 29.01.2026
Da Sheldon und Leonard für ihre bahnbrechende Theorie zur Entstehung des Universums einen Preis verliehen bekommen, reisen ihre Mütter an. Die Jungs ahnen, dass die zwei grundverschiedenen Damen für ordentlich Zündstoff sorgen werden ... Bernadette hat es satt, dass Howard, Stuart und Raj den ganzen Tag auf der Couch herumgammeln und das Haus verlottern lassen. Also verdonnert sie die Faulenzer dazu, die Küche zu putzen.
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
