Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Mütter in Aufruhr

PULS 4Staffel 8Folge 23vom 29.01.2026
Mütter in Aufruhr

Mütter in AufruhrJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 23: Mütter in Aufruhr

18 Min.Folge vom 29.01.2026

Da Sheldon und Leonard für ihre bahnbrechende Theorie zur Entstehung des Universums einen Preis verliehen bekommen, reisen ihre Mütter an. Die Jungs ahnen, dass die zwei grundverschiedenen Damen für ordentlich Zündstoff sorgen werden ... Bernadette hat es satt, dass Howard, Stuart und Raj den ganzen Tag auf der Couch herumgammeln und das Haus verlottern lassen. Also verdonnert sie die Faulenzer dazu, die Küche zu putzen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 8 Staffeln und Folgen