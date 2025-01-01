Fröhliches Safe-Knacken - und bittere Fakten zum Thema ÜbergewichtJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 3: Fröhliches Safe-Knacken - und bittere Fakten zum Thema Übergewicht
88 Min.Ab 12
In Woche drei im "Biggest Loser"-Camp treten die ersten Wehwehchen bei den Kandidaten auf. Doch Abnehmen ist auch Kopfsache. Den Kandidaten wird vor Augen geführt, welche Gefahren Übergewicht mit sich bringt. Um den Ernst der Lage zu verdeutlichen, muss sich jeder von seinem Ballast befreien - im wahrsten Sinne des Wortes: Schubkarren voll mit Fett und Fleischabfällen müssen ausgeleert werden. Der Inhalt entspricht den Kilos, die jedem Kandidaten noch zum Normalgewicht fehlen.
