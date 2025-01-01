Die letzte Woche im Camp: Wer schafft den Sprung ins Halbfinale?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 10: Die letzte Woche im Camp: Wer schafft den Sprung ins Halbfinale?
89 Min.Ab 12
Die letzte Woche im Camp beginnt. Noch sieben Kandidaten sind im Rennen um den Titel "Biggest Loser 2013". Als Belohnung für die Strapazen der letzten zehn Wochen gibt es eine große Überraschung: Besuch von zu Hause! Bei der finalen Challenge in Andalusien müssen die Kandidaten noch mal alles geben. Wer schafft den Sprung ins Halbfinale, wem geht kurz vorm Ende die Luft aus?
