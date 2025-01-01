Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Biggest Loser

Hammer-Challenge: Beim Steine-Klopfen kommt die aufgestaute Wut raus

SAT.1Staffel 4Folge 8
Hammer-Challenge: Beim Steine-Klopfen kommt die aufgestaute Wut raus

Hammer-Challenge: Beim Steine-Klopfen kommt die aufgestaute Wut rausJetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 8: Hammer-Challenge: Beim Steine-Klopfen kommt die aufgestaute Wut raus

89 Min.Ab 12

Es ist Woche acht im Camp und ab jetzt ist jeder auf sich allein gestellt. Im Steinbruch können die Kandidaten bei der ersten Challenge ihre aufgestaute Wut beim Steine-Klopfen rauslassen. Glitschig wird es diese Woche bei der Schleimbomben-Challenge. Wer schafft es ohne getroffen zu werden ins Ziel und wer braucht danach dringend eine Dusche? Als Überraschungspreis winken den Siegern Audiobotschaften von ihren Liebsten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Biggest Loser
SAT.1
The Biggest Loser

The Biggest Loser

Alle 13 Staffeln und Folgen