Hammer-Challenge: Beim Steine-Klopfen kommt die aufgestaute Wut rausJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 8: Hammer-Challenge: Beim Steine-Klopfen kommt die aufgestaute Wut raus
89 Min.Ab 12
Es ist Woche acht im Camp und ab jetzt ist jeder auf sich allein gestellt. Im Steinbruch können die Kandidaten bei der ersten Challenge ihre aufgestaute Wut beim Steine-Klopfen rauslassen. Glitschig wird es diese Woche bei der Schleimbomben-Challenge. Wer schafft es ohne getroffen zu werden ins Ziel und wer braucht danach dringend eine Dusche? Als Überraschungspreis winken den Siegern Audiobotschaften von ihren Liebsten.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
