The Biggest Loser

Wie ein Sprung ins kalte Wasser: Die Abnehm-Challenge beginnt

SAT.1Staffel 4Folge 1
Wie ein Sprung ins kalte Wasser: Die Abnehm-Challenge beginnt

Folge 1: Wie ein Sprung ins kalte Wasser: Die Abnehm-Challenge beginnt

138 Min.Ab 12

Die ersten Tage sind für die Kandidaten besonders hart, denn für die meisten ist es die erste sportliche Betätigung seit Jahren. Nur die Teams, die alles geben und zusammenhalten, überstehen die erste Woche. Schnell liegen die Nerven blank, und es kommt zum ersten großen Streit. Kann sich das verstrittene Team wieder zusammenraufen, oder muss es schon am Ende der ersten Woche seine Koffer packen?

