The Biggest Loser
Folge 6: Kräftemessen auf dem Schrottplatz: Ein Überraschungsgast trainiert die Gewinner
89 Min.Ab 12
Rot gegen Schwarz -der Kampf zwischen den beiden Mannschaften geht weiter. Bei der Challenge auf einem Schrottplatz werden Autos umgeworfen und Emotionen freien Lauf gelassen. Die Siegermannschaft bekommt ein Spezialtraining mit einem Überraschungsgast. Nach dem Besuch ist die Motivation groß und der Sportsgeist geweckt: Als es darum geht, die meisten Sit-Ups zu machen, möchte niemand so schnell das Handtuch werfen, denn als heißbegehrter Preis winkt ein Telefonat nach Hause.
