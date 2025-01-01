Stärker und fitter: Nach der Flugzeug-Challenge folgt das UmstylingJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 9: Stärker und fitter: Nach der Flugzeug-Challenge folgt das Umstyling
89 Min.Ab 12
In der neunten Woche lernen die letzten Kandidaten ihre "neuen" Seiten kennen. Bei der Challenge müssen sie ihre Kraft unter Beweis stellen. Wer schafft es ein Flugzeug zu ziehen? Die letzten Acht sind nicht nur stärker und fitter geworden. Auch optisch hat sich einiges getan. Um ihnen diese Veränderung zu zeigen, erwartet sie ein professionelles Umstyling und der Auftritt auf dem Biggest Loser Catwalk. Wer kann auch außerhalb der Sporteinheiten eine gute Figur machen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen