Stärker und fitter: Nach der Flugzeug-Challenge folgt das Umstyling

SAT.1Staffel 4Folge 9
89 Min.Ab 12

In der neunten Woche lernen die letzten Kandidaten ihre "neuen" Seiten kennen. Bei der Challenge müssen sie ihre Kraft unter Beweis stellen. Wer schafft es ein Flugzeug zu ziehen? Die letzten Acht sind nicht nur stärker und fitter geworden. Auch optisch hat sich einiges getan. Um ihnen diese Veränderung zu zeigen, erwartet sie ein professionelles Umstyling und der Auftritt auf dem Biggest Loser Catwalk. Wer kann auch außerhalb der Sporteinheiten eine gute Figur machen?

SAT.1
