The Biggest Loser

Die sportliche Rutschpartie kostet die Verlierer ein Straf-Kilo!

SAT.1Staffel 4Folge 4
Die sportliche Rutschpartie kostet die Verlierer ein Straf-Kilo!

Folge 4: Die sportliche Rutschpartie kostet die Verlierer ein Straf-Kilo!

89 Min.Ab 12

Im Camp steht den Kandidaten die härteste Versuchung aller Zeiten bevor: Einen ganzen Tag lang werden den Kandidaten verschiedenste Leckereien angeboten. Wer bleibt stark und wer gibt sich der Völlerei hin? Wird sich das große Fressen auf der Waage rächen? Bei einer sportlichen Rutschpartie gibt es für das Verliererteam ein Strafkilo. Wird dieses entscheiden, wer unter die gelbe Linie kommt?

