The Biggest Loser

Halbfinale (1)

SAT.1Staffel 4Folge 11
Halbfinale (1)

Halbfinale (1)Jetzt kostenlos streamen

The Biggest Loser

Folge 11: Halbfinale (1)

88 Min.Ab 12

Fünf Kandidaten haben das Camp durchgehalten und den Einzug ins Halbfinale geschafft. Drei Monate später treffen sie sich in den Bergen Österreichs wieder. Wie war die Rückkehr aus Andalusien und wie ist es ihnen zu Hause ergangen? Und vor allem, wer ist der mysteriöse sechste Halbfinalist? Auf die Kandidaten warten spektakuläre Challenges. Als menschliche Bowlingkugel werden sie übers Eis geschossen und müssen verschneite Gebirgshänge erklimmen ...

