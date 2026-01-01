Sandkastenspiele: Wer ordentlich buddelt, bekommt Nachrichten von zu HauseJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Sandkastenspiele: Wer ordentlich buddelt, bekommt Nachrichten von zu Hause
89 Min.Ab 12
Ab Woche fünf gibt es keine Zweierteams mehr. Nun heißt es: Rot gegen Schwarz. Bei einem Balanceakt über den Pool können sich die Kandidaten ihre Trainer aussuchen. Als erste Challenge in den neuen Trainermannschaften müssen die Kandidaten ordentlich im Sand buddeln. Als Preis winken Videobotschaften von zu Hause. Diesen Gewinn will sich keiner entgehen lassen, denn das Heimweh wächst von Woche zu Woche. Wer sieht seine Lieben schneller wieder als ihm lieb ist?
