Das Finale: Wer gewinnt "The Biggest Loser" 2018?Jetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 12: Das Finale: Wer gewinnt "The Biggest Loser" 2018?
163 Min.Folge vom 22.04.2018Ab 12
Der Tag der Tage ist gekommen: Im Finale, moderiert von Dr. Christine Theiss und Matthias Killing, entscheidet sich, welcher der diesjährigen Kandidaten den größten Gewichtsverlust verzeichnet - und sich damit den Titel "The Biggest Loser" 2018 und eine Siegprämie von 50.000 Euro sichert. Emotional ist auch das Wiedersehen mit den aus dem Wettkampf ausgeschiedenen Kandidaten: Wer hat in Eigenregie zu Hause Biss bewiesen und seinem Übergewicht erfolgreich die Stirn geboten?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen