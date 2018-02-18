Drill-Prüfung: Wer hier aufgibt, fliegt sofort rausJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 3: Drill-Prüfung: Wer hier aufgibt, fliegt sofort raus
101 Min.Folge vom 18.02.2018Ab 12
Zwei Teams treten dieses Jahr in Los Mimbrales an, um jede Woche möglichst viele Kilos abzutrainieren. Campchefin Christine Theiss fordert wieder alles in den Challenges: Bei der Drill-Prüfung im Castillo Alcala de Guadaria müssen die 15 verbliebenen Kandidaten ihre Ausdauer, ihren Kampfgeist und eisernen Willen beweisen; denn wer hier aufgibt, fliegt sofort raus. Dem besseren Team winkt ein wichtiger Gewichtsbonus.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Biggest Loser
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen