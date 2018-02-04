Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Bewährungsprobe im Boot-Camp: Wer schafft es ins Kandidaten-Team?

SAT.1Staffel 9Folge 1vom 04.02.2018
151 Min.Folge vom 04.02.2018Ab 12

So viele Kandidaten gab es noch nie! Zum ersten Mal lädt Campchefin und Kickboxweltmeisterin Dr. Christine Theiss 50 übergewichtige Kandidaten aus ganz Deutschland zur Bewährungsprobe ein! Während eines knallharten Boot-Camps im Olympiastadion in München werden die Kandidaten von Ramin Abtin und Mareike Spaleck auf Herz und Nieren geprüft. Denn nur wer genügend Willenskraft und mentale Stärke besitzt, kann einen der begehrten Plätze für das Camp in Spanien ergattern.

