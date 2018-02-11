Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Biggest Loser

Herbe Enttäuschung beim Einzug: Luxus im Camp muss hart erarbeitet werden

SAT.1Staffel 9Folge 2vom 11.02.2018
Herbe Enttäuschung beim Einzug: Luxus im Camp muss hart erarbeitet werden

The Biggest Loser

Folge 2: Herbe Enttäuschung beim Einzug: Luxus im Camp muss hart erarbeitet werden

101 Min.Folge vom 11.02.2018Ab 12

Die Kandidaten kommen im Biggest Loser-Camp an und erleben eine herbe Enttäuschung: Statt Luxus erwartet sie ein nüchternes Basislager. Gemeinschaftschlafzimmer, die nur mit Schlafsäcken ausgestattet sind, nur vier Fiítnessgeräte pro Team und auch der Swimmingpool ist leer. Campchefin Christine Theiss stellt dieses Jahr noch härtere Regeln auf: Jeden Luxus müssen sich die Kandidaten erarbeiten, und wer sich nicht am Sport und den Wettkämpfen beteiligt, muss gehen.

