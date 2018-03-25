Jeder gegen jeden: Stress auf dem Paddle-BoardJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 8: Jeder gegen jeden: Stress auf dem Paddle-Board
101 Min.Folge vom 25.03.2018Ab 12
Die Campzeit neigt sich dem Ende zu und so mancher fährt die Ellbogen aus, um sich ein Ticket für die nächste Woche zu erkämpfen. Campchefin Dr. Christine Theiss stellt den Kandidaten eine Aufgabe, die ihr persönlich sehr am Herzen liegt. Kampfgeist lohnt sich dieses Mal besonders, denn auf die Gewinner wartet ein langersehnter Preis. Beim Wiegen zeigt sich, wer diese Woche alles gegeben hat und auch, dass Kandidaten mit Favoritenstatus vor einem tiefen Fall nicht sicher sind.
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1
