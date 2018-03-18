Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 7vom 18.03.2018
Folge vom 18.03.2018

Die Woche der Duelle steht an im Camp. Jeder tritt gegen einen Gegner an. Die Spannung unter den Kandidaten ist groß: Wer wird mein persönlicher Gegner diese Woche? Campchefin Dr. Christine Theiss möchte mit dem Duellmodus die Kandidaten noch mehr dabei unterstützen, sich im Wettkampf auf sich selbst zu fokussieren und ihr Ziel nicht aus den Augen zu verlieren: Abnehmen und in ein gesundes neues Leben starten.

SAT.1
