The Biggest Loser
Folge 5: Wer holt sich den Gewichtsbonus? Wird der Camp-Neuling zur Konkurrenz für alle?
101 Min.Folge vom 04.03.2018Ab 12
13 Kandidaten kämpfen diese Woche in ungleicher Teamstärke bei den Challenges um den wichtigen Gewichtsbonus. Hat das siebenköpfige Team einen Vorteil? Oder schafft es das Team mit nur 6 Mitgliedern, aber mit einem Camp-Neuling, zu gewinnen? Oder wird der Neue zur Konkurrenz für alle? Welches Team kann sich diese Woche den Sieg auf der Waage erkämpfen und damit alle seine Teammitglieder retten?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen