Wer ins Finale will, muss noch einmal Höchstleistung bringen

SAT.1Staffel 9Folge 11vom 15.04.2018
Folge vom 15.04.2018Ab 12

Die Zeit bei "The Biggest Loser" neigt sich für die Kandidaten dem Ende zu: Deshalb treiben sie sich noch einmal zu Höchstleistungen an. Dabei werden die Ellenbogen ausgefahren und die Nerven liegen blank. In den letzten beiden Challenges müssen die verbliebenen Kandidaten mehr Kraft und Ausdauer denn je und ihren unbändigen Kampfeswillen unter Beweis stellen. Wer schafft es, auf den Gipfel zu stürmen und sich für das letzte Wiegen die begehrten Bonuskilos zu sichern?

