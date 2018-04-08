Die Heimkehr - und das lange ersehnte UmstylingJetzt kostenlos streamen
The Biggest Loser
Folge 10: Die Heimkehr - und das lange ersehnte Umstyling
101 Min.Folge vom 08.04.2018Ab 12
Nach acht Wochen im Camp in Andalusien kehren die Kandidaten endlich nach Hause zu ihren Familien zurück und präsentieren stolz ihre neue Figur. Einige Wochen später erwartet die Halbfinalisten dann in der malerischen Berglandschaft Kärntens das lang ersehnte Umstyling. Im neuen Look präsentieren sie sich das erste Mal nach sechs Wochen Campchefin Dr. Christine Theiss und ihren Trainern Ramin Abtin und Mareike Spaleck. Welcher Kandidat hat sich am Meisten verändert?
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:DE, 2008
