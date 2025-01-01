The Mentalist
Folge 1: Die Diamantenfalle
42 Min.Ab 12
Peter Russo, Chauffeur des Spitzenlobbyisten Harvey Dublin, wird neben dem Auto seines Chefs erschossen aufgefunden. Der Tatort liegt in einem Prostituiertenviertel, das nicht auf Dublins normaler Fahrtroute liegt. Dublin, der zur Tatzeit von Russo gefahren wurde, ist verschwunden. Teresa Lisbon geht von einer Entführung aus. Gale Bertram, der neue CBI-Direktor, will alles daran setzen, den Fall aufzuklären und ist überrascht, dass Patrick Jane sich raushalten will ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen